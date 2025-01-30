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10:49, 30 января 2025Путешествия

Появились кадры крушения вертолета и самолета в США с экрана диспетчерской

Появилось видео авиакатастрофы под Вашингтоном с экрана диспетчерской
Мария Борисова
Мария Борисова

В социальных сетях появилось видео с экрана диспетчерской, на котором показано крушение военного вертолета и пассажирского самолета в США. Кадры авиакатастрофы публикует канал AviaNews.

На ролике видно, как Black Hawk приближается к авиалайнеру и сталкивается с ним.

Военный вертолет при выполнении тренировочного полета врезался в самолет American Airlines, который заходил на посадку в Вашингтоне. В результате оба воздушных судна упали в реку Потомак.

Данных о выживших пока нет. Известно, что в Black Hawk было трое военных, а в самолете — 60 пассажиров и четыре члена экипажа.

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