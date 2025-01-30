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08:46, 30 января 2025Экономика

Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за запуск китайских фонариков

МЧС: За запуск китайских фонариков россиянам грозит уголовная ответственность
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

За запуск китайских фонариков россиянам грозит наказание вплоть до уголовной ответственности. Об опасности такого увлечения предупредили в пресс-службе МЧС РФ, пишет РИА Новости.

Полетом бумажных фонариков нельзя управлять, поэтому их запуск может закончиться сильным пожаром, пояснили спасатели. Длительность нахождения горящего предмета в воздухе может достигать 20 минут, поэтому огонь может вспыхнуть далеко от места запуска.

«Запустил фонарик — стал нарушителем и даже, возможно, поджигателем. Не исключена и уголовная ответственность», — подчеркнули в ведомстве.

Нарушителей, игнорирующих правила пожарной безопасности, могут оштрафовать на сумму до 15 тысяч рублей. Для должностных лиц размер взыскания вырастет до 30 тысяч рублей, для бизнесменов — до 60 тысяч рублей, а для юрлиц — до 400 тысяч рублей.

Ранее россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за сбор грибов, занесенных в Красную книгу.

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