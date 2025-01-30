Российский танк выдержал попадание ПТУР при взятии одного из населенных пунктов в ДНР

ТАСС: Российский танк выдержал попадание ПТУР при взятии Новоелизаветовки в ДНР

Российский танк выдержал попадание противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) во время взятия Новоелизаветовки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал участвовавший в операции наводчик-оператор танка Валерий Григорьев, его слова приводит ТАСС.

«По нам через определенное время прилетел ПТУР со стороны командира танка. Ну танчик немного шатнулся, но выдержал», — сказал он.

По словам военного, перед началом операции экипажу танка передали необходимые цели и он знал что делать. Солдат Российской армии также пояснил, что его обязанность — следить за состоянием пушки танка и проверять систему, чтобы не происходило сбоев.

Днем ранее, 29 января, о взятии Новоелизаветовки сообщило Минобороны России. Контроль над селом установили военнослужащие Центральной группировки российских войск.