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14:09, 30 января 2025Наука и техника

Стало известно о разработке российского гражданского сверхзвукового самолета

Руководитель ЦАГИ Чернышев: Ведется разработка сверхзвукового самолета
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В России ведется разработка сверхзвукового гражданского самолета. Об этом газете «Известия» стало известно от научного руководителя Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Сергея Чернышева.

Речь идет о создании демонстратора технологий, который позволит проверить режимы полетов будущего пассажирского самолета, способного преодолевать путь из Москвы во Владивосток за два-три часа.

«Большинство технологий в рамках проекта проработано на уровне цифрового моделирования и наземных экспериментов. В том числе посредством продувки уменьшенных моделей самолета в аэродинамических трубах», — заявил специалист.

Ранее издание ArsTechnica сообщило, что разрабатываемый частной компанией самолет впервые в истории преодолел сверхзвуковой барьер. В ходе тестов, состоявшихся 28 января в пустыне Мохаве в штате Калифорния (США), демонстрационный образец XB-1 компании Boom Supersonic три раза преодолел сверхзвуковой барьер, достигнув скорости 1,122 числа Маха.

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