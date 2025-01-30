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12:35, 30 января 2025Россия

В больнице Петербурга мать под наркотиками едва не задушила своего пятимесячного ребенка

78.ru: В Санкт-Петербурге мать под наркотиками едва не задушила своего ребенка
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

В Педиатрическом университете Санкт-Петербурга 34-летняя мать едва не задушила своего пятимесячного ребенка. Об этом пишет 78.ru в Telegram.

По информации издания, женщина с младенцем попали в больницу с ОРВИ. Вечером в среду в отделение, где они лежали, пришел знакомый россиянки, с которым она вышла на прогулку. На улице мать приняла наркотики, а когда вернулась в палату, начала вести себя неадекватно, навалившись на своего ребенка и пытаясь его задушить. Оттащить ее от грудничка удалось медсестрам.

Как выяснил 78.ru, женщина проживает с сожителем и еще одним ребенком в возрасте двух лет. Кроме того, она состоит на учете в полиции.

Ранее в Новокузнецке врачи диагностировали у 11-месячного младенца сильное отравление марихуаной. Ребенка, доставленного в больницу в тяжелом состоянии, пришлось поместить в реанимацию. Как наркотики попали в его организм, не уточняется. Однако выяснилось, что мальчик с материю проживают с его бабушкой и дедушкой, неоднократно судимыми по статьям, связанным с запрещенными веществами.

ЖЗЛ
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