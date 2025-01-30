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12:31, 30 января 2025Бывший СССР

В Раде показали последние поисковые запросы ликвидированного под Покровском бойца ВСУ

Дмитрук: Боец ВСУ искал информацию о переговорах перед ликвидацией
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Volodymyr Pavlov / Reuters

Последние поисковые запросы, которые сделал ликвидированный под Покровском боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), были связаны с переговорами между Россией и Украиной. Об этом сообщил бежавший за границу депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

Как видно на опубликованных депутатом кадрах, военный искал информацию о переговорах. Последними его запросами были «Украина Россия переговоры», «Зеленский переговоры» и «война закончится 2025».

«Последние поисковые запросы нашего военнослужащего (...). А "воины" пиксельные в теплых киевских студиях и ресторанах другое говорят...» — написал Дмитрук.

Ранее стало известно, что большинство украинцев одобряет урегулирование конфликта через широкий компромисс с переговорами. Согласно данным опроса социологической службы Socis, в декабре 2024 года 50,6 процента граждан Украины поддержали «поиск компромиссного решения с привлечением лидеров других стран для прекращения войны».

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