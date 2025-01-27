Большинство украинцев начали одобрять урегулирование конфликта через переговоры

Социологическая служба Socis: 50,6% украинцев одобряют переговоры

Большинство украинцев начали одобрять урегулирование конфликта через широкий компромисс с переговорами. Об этом свидетельствуют данные социологической службы Socis, сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

Согласно социологическим данным, в декабре 2024 года 50,6 процентов граждан Украины поддержали «поиск компромиссного решения с привлечением лидеров других стран для прекращения войны». Еще год назад, в феврале 2024 года, эту позицию поддерживали лишь 36,1 процента опрошенных.

Кроме того, еще 19,5 процента поддержали «приостановку боевых действий и временную заморозку конфликта по нынешней линии столкновения».

Ранее турецкая газета Hürriyet сообщила, что переговоры по урегулированию украинского конфликта могут начаться в апреле-мае 2025 года. Как уточнялось, перед этим, вероятно, состоится встреча российского президента Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.

