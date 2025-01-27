Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:05, 27 января 2025Бывший СССР

Большинство украинцев начали одобрять урегулирование конфликта через переговоры

Социологическая служба Socis: 50,6% украинцев одобряют переговоры
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Большинство украинцев начали одобрять урегулирование конфликта через широкий компромисс с переговорами. Об этом свидетельствуют данные социологической службы Socis, сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

Согласно социологическим данным, в декабре 2024 года 50,6 процентов граждан Украины поддержали «поиск компромиссного решения с привлечением лидеров других стран для прекращения войны». Еще год назад, в феврале 2024 года, эту позицию поддерживали лишь 36,1 процента опрошенных.

Кроме того, еще 19,5 процента поддержали «приостановку боевых действий и временную заморозку конфликта по нынешней линии столкновения».

Ранее турецкая газета Hürriyet сообщила, что переговоры по урегулированию украинского конфликта могут начаться в апреле-мае 2025 года. Как уточнялось, перед этим, вероятно, состоится встреча российского президента Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Калифорнии хотят отделиться от США. Возможно ли это и чем грозит Америке?

      Путина сняли на видео на мемориальном кладбище в Петербурге

      Иран приобрел российские истребители

      Российский участник СВО узнал об оформленных на него микрозаймах и добился правосудия

      Турист нарвался на депортацию с Бали из-за одной ошибки

      Суд приостановил выселение монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры

      На вооружении ВСУ заметили мини-«Град» на шасси «Хамви»

      Укрепление курса рубля объяснили

      МИД России заявил протест послу Молдавии

      На Украине попытались объяснить слова Буданова об угрозе существованию страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше