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18:29, 30 января 2025Силовые структуры

В российском регионе задержали перевозившего наркотики в детском кресле курьера

В Вологодской области задержали перевозившего наркотики в детском кресле курьера
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «МВД МЕДИА»

В Вологодской области задержали курьера, перевозившего наркотики в детском кресле. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ.

По данным ведомства, отрабатывая оперативную информацию возле деревни Новое на трассе А-114 была остановлена машина под управлением 24-летнего жителя Нижегородской области. В ходе обследования салона сотрудники полиции обнаружили под обшивкой чехла детского автомобильного кресла четыре свертка с неизвестным веществом.

Экспертиза показала, что в них находился синтетический наркотик альфа-PVP общей массой более двух килограммов. Молодой человек исполнял роль межрегионального курьера и направлялся в Нижегородскую область. Сначала он забрал из тайника на территории Вологодской области партию наркотиков для распространения в разных регионах России.

Ранее сообщалось, что в российском регионе заочно осудили организатора духовных практик на 16 лет колонии.

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