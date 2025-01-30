Зеленского обвинили в игнорировании просьб остановить пытки

Узник лагеря СБУ Рябуха: Зеленский игнорирует просьбы остановить пытки

Президент Украины Владимир Зеленский с 2022 года игнорирует обращения жертв концлагеря в штаб-квартире Службы безопасности Украины (СБУ) о прекращении пыток. Об этом заявил один из узников лагеря Юрий Рябуха, заявление которого опубликовано в Telegram-канале депутата Верховной Рады Александра Дубинского.

По словам, Рябухи, он еще в декабре 2022-го года обращался к Зеленскому с просьбой обратить внимание на пытки, которые устраивают сотрудники СБУ в концлагере «Спортзал» в подвалах своего центрального управления, чтобы заставить узников признать вину во вменяемых им преступлениях. При этом сотрудники спецслужб без чьего-либо ведома присваивают себе имущество и активы людей, сидящих в изоляторе. Он также рассказал, что подконтрольные СМИ создают дискредитирующие публикации об узниках.

Ранее Дубинский заявил об отправке материалов о тайных тюрьмах СБУ в Организацию Объединенных Наций (ООН). Он также прикрепил к посту фото отправленных документов.