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17:33, 23 января 2025Бывший СССР

В Раде заявили об отправке материалов о тайных тюрьмах СБУ в ООН

Нардеп Дубинский заявил об отправке материалов о тайных тюрьмах СБУ в ООН
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил об отправке материалов о тайных тюрьмах Службы безопасности Украины (СБУ) в Организацию Объединенных Наций (ООН). Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

«Направил материалы о существовании сети тайных тюрем и концлагерей СБУ, в которых применялись пытки и осуществлялись убийства несогласных с режимом Зеленского, председателю и всем членам Совета Безопасности ООН», — написал парламентарий. Он также прикрепил к посту фото отправленных документов.

Дубинский также извинился за возможные ошибки в написании имен на английском «причастных к существованию концлагерей». «В Гааге подправят», — подытожил депутат.

Ранее другой депутат Верховной Рады Украины — Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — нецензурно прокомментировал несбывающиеся предсказания советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о судьбе России. «Ну может уже достаточно *** [врать]?» — риторически спросил депутат.

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