Криптовалютные компании вложили в Трампа миллионы долларов

Bloomberg: Криптовалютные компании дали Трампу миллионы долларов на инаугурацию

Президент США Дональда Трамп получил на инаугурацию миллионы долларов от криптовалютных компаний. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Управление государственных записей Сената США.

Оказалось, что Coinbase, Crypto.com, Galaxy Digital, Paradigm Operations и Payward, более известная как Kraken, пожертвовали по миллиону долларов каждая. Robinhood Markets, предлагающая торговую платформу для цифровых валют, пожертвовала два миллиона.

Издание напомнило, что Трамп некогда относился к криптовалютам скептично, но теперь с энтузиазмом воспринимает эту отрасль в качестве инвестора. Среди крупных спонсоров его кампании были венчурные капиталисты Марк Андрессен и Бен Горовиц, а также близнецы-миллиардеры Тайлер и Кэмерон Уинклвосс.

Поступили пожертвования и из других отраслей, представители которых теперь ждут от Трампа более благоприятной для себя политики. Chevron пожертвовала два миллиона долларов. Oklo, которая производит ядерные реакторы, — 250 тысяч долларов, а Крис Райт, выбранный Трампом на пост руководителя министерства энергетики, вошел в совет директоров компании.

Не остались в стороне и компании, работающие в сфере возобновляемой энергии. Hanwha Q Cells America, дочерняя компания немецкого производителя солнечных панелей в США, пожертвовала 500 тысяч долларов. Американская ассоциация чистой энергии, торговая группа, представляющая компании, работающие в области ветра, солнца, чистого водорода и передачи энергии, выделила 100 тысяч долларов.

Кроме того, в числе спонсоров Трампа оказались Bayer Corporation, Johnson & Johnson, Amazon, Meta Platforms, а также Goldman Sachs Group. Каждая из этих компаний дала по миллиону долларов.

Ранее Трампа заявлял о необходимости сделать криптовалюты одним из приоритетных направлений государственной политики.