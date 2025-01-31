Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:25, 31 января 2025Экономика

Криптовалютные компании вложили в Трампа миллионы долларов

Bloomberg: Криптовалютные компании дали Трампу миллионы долларов на инаугурацию
Кирилл Луцюк
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональда Трамп получил на инаугурацию миллионы долларов от криптовалютных компаний. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Управление государственных записей Сената США.

Оказалось, что Coinbase, Crypto.com, Galaxy Digital, Paradigm Operations и Payward, более известная как Kraken, пожертвовали по миллиону долларов каждая. Robinhood Markets, предлагающая торговую платформу для цифровых валют, пожертвовала два миллиона.

Издание напомнило, что Трамп некогда относился к криптовалютам скептично, но теперь с энтузиазмом воспринимает эту отрасль в качестве инвестора. Среди крупных спонсоров его кампании были венчурные капиталисты Марк Андрессен и Бен Горовиц, а также близнецы-миллиардеры Тайлер и Кэмерон Уинклвосс.

Материалы по теме:
Россия вырывается в лидеры майнинга. Почему это напугало Запад?
Россия вырывается в лидеры майнинга.Почему это напугало Запад?
8 октября 2024
Россия и США сражаются за мировой криптовалютный рынок. Кому достанется победа?
Россия и США сражаются за мировой криптовалютный рынок.Кому достанется победа?
29 августа 2024

Поступили пожертвования и из других отраслей, представители которых теперь ждут от Трампа более благоприятной для себя политики. Chevron пожертвовала два миллиона долларов. Oklo, которая производит ядерные реакторы, — 250 тысяч долларов, а Крис Райт, выбранный Трампом на пост руководителя министерства энергетики, вошел в совет директоров компании.

Не остались в стороне и компании, работающие в сфере возобновляемой энергии. Hanwha Q Cells America, дочерняя компания немецкого производителя солнечных панелей в США, пожертвовала 500 тысяч долларов. Американская ассоциация чистой энергии, торговая группа, представляющая компании, работающие в области ветра, солнца, чистого водорода и передачи энергии, выделила 100 тысяч долларов.

Кроме того, в числе спонсоров Трампа оказались Bayer Corporation, Johnson & Johnson, Amazon, Meta Platforms, а также Goldman Sachs Group. Каждая из этих компаний дала по миллиону долларов.

Ранее Трампа заявлял о необходимости сделать криптовалюты одним из приоритетных направлений государственной политики.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Нужно снова испытать подобное». В Чехии призвали повторить блокаду Ленинграда

      Украина ночью попыталась атаковать семь регионов России

      Украинский пленный признался в расправах и изнасилованиях над жителями российского села

      Россиянам рассказали об увеличении размера средней пенсии после индексации

      Массажист назвала простые упражнения от боли в спине

      Москвичам пообещали минусовые температуры в феврале

      Гоар Аветисян в откровенном наряде станцевала перед камерой

      USAID потребовало от украинских организаций остановить все проекты

      Прокуроры предотвратили хищение выделенных на соцобъекты средств

      ВСУ провалили попытку атаки у кладбища под Купянском

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше