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17:38, 1 февраля 2025Бывший СССР

Кандидаты в президенты Абхазии высказались об антироссийских настроениях

Кандидаты в президенты Абхазии: в республике нет антироссийских настроений
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Кандидаты на пост президента Абхазии высказались об антироссийских настроениях в республике. Их слова приводит «Sputnik Абхазия».

Кандидат Роберт Аршба заявил, что в Абхазии нет антироссийских настроений. Однако он признал, что есть общественный раскол.

В свою очередь, кандидат Олег Барциц назвал проблемой для Абхазии число негативных комментариев об отношениях с Москвой. Он признал, что значительную ответственность за это несет абхазская сторона. «Это наша некомпетентность», — добавил Барциц.

Ранее исполняющий обязанности главы Абхазии Валерий Бганба в письме президенту России Владимиру Путину заявил, что республика является надежным партнером для РФ в противостоянии Западу. Он также объяснил текущую политическую ситуацию расколом в обществе и ошибками, допущенными предыдущими властями.

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