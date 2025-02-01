Российская армия сорвала попытку контрнаступления ВСУ под Купянском

Вооруженные силы РФ сорвали попытку контрнаступления ВСУ под Купянском

Российская армия сорвала попытку контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском на Богуславском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, Вооруженные силы России вычислили три резервных подразделения ВСУ и поразили их тяжелой огнеметной системой «Солнцепек». В результате российские военные уничтожили два минометных расчета и три танка, а также ликвидировали до 50 бойцов противника.

Ранее сообщалось, что ситуация у населенного пункта Двуречное в Купянском районе Харьковской области становится тяжелой для украинских военных.