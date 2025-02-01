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13:26, 1 февраля 2025Бывший СССР

Российская армия сорвала попытку контрнаступления ВСУ под Купянском

Вооруженные силы РФ сорвали попытку контрнаступления ВСУ под Купянском
Варвара Митина (редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российская армия сорвала попытку контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском на Богуславском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, Вооруженные силы России вычислили три резервных подразделения ВСУ и поразили их тяжелой огнеметной системой «Солнцепек». В результате российские военные уничтожили два минометных расчета и три танка, а также ликвидировали до 50 бойцов противника.

Ранее сообщалось, что ситуация у населенного пункта Двуречное в Купянском районе Харьковской области становится тяжелой для украинских военных.

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