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12:36, 3 февраля 2025Забота о себе

Названы продлевающие жизнь два правила в питании

Диетолог Амати призвала после 50 лет добавить в рацион больше овощей и белка
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Drazen Zigic / Shutterstock / Fotodom  

Правильное питание является одним из главных факторов здоровья и долголетия, уверена диетолог Федерика Амати. В эпизоде подкаста Middleman она назвала два продлевающих жизнь правила в еде.

Первым таким правилом Амати считает употребление большого количества овощей, фруктов, бобовых, орехов и семян. По ее словам, если перейти на насыщенный растительными продуктами рацион в 40 лет, то это добавит 10-11 лет к продолжительности жизни.

Кроме того, Амати призвала никогда не допускать дефицита белка. По ее словам, это правило особенно важно для пожилых людей. «С возрастом увеличивается резистентность к инсулину, а инсулин — это гормон, который крайне важен для усвоения клетками питательных веществ. Поэтому пожилым людям рекомендуется употреблять больше белка», — отметила диетолог.

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Специалистка предупредила, что суточную норму белка с возрастом нужно повысить совсем немного: если раньше организму хватало 0,83 грамма белка на килограмм массы тела, то после 50 ему нужен будет один грамм на каждый килограмм.

Ранее врач-диетолог Кристина Пришвина призвала не пропускать завтрак. По ее словам, люди, которые всегда едят по утрам, реже жалуются на проблемы со здоровьем.

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