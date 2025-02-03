Орбан обсудил с Рютте устроенный Трампом «переворот с ног на голову»

Орбан заявил, что обсудил с Рютте изменения в мире из-за прихода Трампа к власти

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте изменения на мировой арене, произошедшие из-за прихода к власти президента США Дональда Трампа. Соответствующее сообщения он опубликовал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«День в Брюсселе начался с генеральным секретарем НАТО. Нам есть что обсудить: прошло всего 14 дней после инаугурации президента Трампа, а он уже перевернул мир с ног на голову», — сообщил Орбан.

По словам венгерского лидера, цель его государства -— «стать победителем перемен» даже в том случае, если Брюссель не одобрит его решения.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили, что с приходом к власти Трампа выросла неопределенность в западной помощи Украине.