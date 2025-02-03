В СВР рассказали о последствиях прихода к власти Трампа для Украины

СВР: С приходом к власти Трампа выросла неопределенность в западной помощи Киеву

С приходом к власти президента США Дональда Трампа выросла неопределенность в западной помощи Украине. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, передает РИА Новости.

«С приходом к власти в США Дональда Трампа усиливается неопределенность в отношении продолжения военной помощи, которую Запад сможет оказывать Киеву», — сообщили в ведомстве.

Ранее Госдепартамент США ввел немедленную приостановку иностранной помощи для большинства государств, включая Украину. По распоряжению главы Госдепа Марко Рубио, большинство действовавших программ будут заморожены на 90 дней.

27 января член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор-Грин заявила, что американцы приветствуют решение администрации Трампа приостановить помощь другим государствам.