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01:18, 27 января 2025Мир

В Конгрессе обрадовались приостановке помощи Украине

Конгрессвумен Грин: Американцы приветствуют приостановку помощи Киеву
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Megan Varner / Reuters

Жители США приветствуют решение администрации американского президента Дональда Трампа приостановить помощь другим государствам. Об этом рассказала член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор-Грин на своей странице в соцсети X.

«Президент Трамп и наш новый госсекретарь Марко Рубио (...) остановили всю иностранную помощь Украине и другим странам. Госдепартамент в шоке, а вот американский народ — нет, мы празднуем», — отметила конгрессвумен.

До этого стало известно, что Государственный департамент США ввел немедленную и масштабную приостановку иностранной помощи почти для всех государств, включая Украину. По распоряжению госсекретаря Марко Рубио, большинство нынешних программ будут заморожены на 90 дней.

После этого украинский офис агентства США по международному развитию (USAID) получил приказ приостановить все свои проекты и расходы на них.

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