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18:22, 3 февраля 2025Ценности

Популярная актриса рассказала о непристойных шутках мужчин по поводу ее груди в 16 лет

Мария Винар

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Популярная американская актриса, продюсер, режиссер и певица Дженнифер Лав Хьюитт рассказала о непристойных шутках мужчин по поводу размера ее груди в 16 лет. Своими воспоминаниями на данную тему она поделилась в YouTube-подкасте Mayim Bialik's Breakdown.

Звезда телесериала «Говорящая с призраками» призналась, что в то время мужчины не стеснялись говорить о ее груди. «Оглядываясь назад, я думаю, что это было действительно странно — быть секс-символом, даже не зная, что это такое. Я тогда не знала, что значит быть сексуальной», — отметила она.

Кроме того, знаменитость рассказала, что после выхода фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» публичные шутки о ее груди стали нормой. «Когда фильм вышел, все говорили: "О, я знаю, что твоя грудь сделала прошлым летом". Все смеялись, поэтому я тоже смеялась. Я не осознавала того факта, что взрослый мужчина говорит со мной о моей груди на национальном телевидении», — объяснила Хьюитт.

Аактриса уточнила, что не злится на тех, кто полшучивал над ней. «Это была культура, которая была полностью принята. Им позволялось верить, что это было уместно, и я отвечала на это, смеясь вместе с ними», — заключила она.

В мае прошлого года чешская модель Каролина Куркова рассказала об откровенных съемках в 16 лет.

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