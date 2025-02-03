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13:52, 3 февраля 2025Бывший СССР

Правительство Белоруссии ушло в отставку

Президент Белоруссии Лукашенко подписал указ об отставке правительства
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Правительство Белоруссии ушло в отставку после победы на выборах президента Александра Лукашенко. Белорусский лидер подписал соответствующий указ, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Как следует из документа, сложившие полномочия члены правительства будут временно продолжать свои обязанности до формирования нового правительства.

Отмечается, что состав должностей, из которых будет сформирован новый кабинет министров, остался прежним.

Итоги выборов президента Белоруссии были подведены 27 января. Александр Лукашенко победил на выборах, набрав более 5 миллионов голосов.

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