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23:37, 3 февраля 2025Бывший СССР

Прятавшегося два дня в автомобиле украинца доставили в военкомат

Прятавшегося два дня в автомобиле жителя Одессы доставили в военкомат
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов

Полицейские в Одессе на юге Украины доставили в военкомат украинца, который два дня не выходил из своего автомобиля, чтобы избежать мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, сначала мужчину доставили в больницу, а затем передали в военкомат. Однако не указывается, добровольно ли он согласился покинуть автомобиль, в котором оставался более суток.

В полиции также подтвердили, что остановили машину из-за нарушения правил дорожного движения еще 2 февраля. В результате проверки документов выяснилось, что водитель находится в розыске как уклоняющийся от мобилизации. Когда мужчине предложили отправиться в военкомат, он закрылся в машине.

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