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10:21, 3 февраля 2025Россия

Россиянин очнулся после потери сознания и напал на фельдшера

В Санкт-Петербурге мужчина напал на фельдшера
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге мужчина напал на фельдшера, который приехал к нему на вызов. Об этом пишет 78.RU.

По данным издания, россиянин потерял сознание в прачечной. Очевидцы вызвали ему скорую. Когда медики приехали на вызов, мужчина уже очнулся и начал агрессивно себя вести, с кулаками накинувшись на 45-летнюю женщину-фельдшера.

В итоге помощь потребовалась уже медику. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей головы.

Напавшего на нее пациента задержали и доставили в отделение полиции, где поместили в изолятор. В отношении россиянина составили административный протокол за мелкое хулиганство. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Подмосковье двое мужчин избили прибывшего на вызов к женщине фельдшера скорой помощи. Их задержали.

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