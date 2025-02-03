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09:01, 3 февраля 2025Путешествия

Россиянка описала налоги в Германии фразой «можно только посочувствовать»

Алина Черненко

Фото: Perekotypole / Shutterstock / Fotodom  

Российская путешественница побывала в Германии и рассказала о странных налогах в этой стране, из-за которых немцам «можно только посочувствовать». Своим мнением она поделилась в личном блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

«Можно сказать, что немцы полгода работают на свое государство, а полгода — на себя. Всего немецким налогоплательщикам приходится оплачивать более 50 разнообразных сборов, которые охватывают практически все стороны жизнедеятельности общества», — такими фразами описала увиденное россиянка.

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В частности, она рассказала, что немецкие муниципалитеты имеют право вводить на своих территориях так называемый налог на дождь. Он взимается с домовладельцев за отвод с их участков дождевой воды через общественную канализацию. Его сумма составляет 0,7 до 1,9 евро (примерно от 71 до 194 рублей) за квадратный метр в месяц.

Второй необычный налог в Германии — «на танцы». В XIX веке его платили организаторы балов, а в наши дни — владельцы дискотек, клубов и устроители концертов с танцами. Сумма сбора составляет 20 процентов с каждого проданного билета.

Кроме того, немцы платят налог на собак. Питомцы обходятся их владельцам от 90 до 120 евро (примерно от 9000 до 12 тысяч рублей) в год (в зависимости от города проживания). Для потенциально опасных пород налог выше — от 600 до 900 евро (примерно от 61 до 91 тысячи рублей) в год.

Среди других непривычных для россиян налогов, о которых упомянула путешественница, — церковный налог, взнос за радио и телевидение, налог на покупку недвижимости, налог на второе жилье и налог на бездетность.

Ранее другой российский тревел-блогер побывал в Германии, побеседовал с живущей там соотечественницей и описал некоторые местные законы фразой «русскому не понять». По его словам, немецкие правила особенно удивляют русского человека, привыкшего жить «с широко открытой душой».

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