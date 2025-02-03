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20:36, 3 февраля 2025Спорт

Российский футболист перешел в американский клуб

Российский футболист Сулейманов перешел в американский «Спортинг Канзас-Сити»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Магомед-Шапи Сулейманов (слева)

Магомед-Шапи Сулейманов (слева). Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российский футболист Магомед-Шапи Сулейманов перешел в американский клуб «Спортинг Канзас-Сити». Об этом сообщается на сайте клуба.

Клуб Главной американской лиги (MLS) подписал контракт с 26-летним полузащитником до 31 декабря 2026 года с опцией продления на два года. Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 2,4 миллиона евро.

До этого Сулейманов выступал за греческий «Арис». В составе команды он провел 14 матчей, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Сулейманов является воспитанником академии «Краснодара» и дебютировал в профессиональном футболе в 2017 году. За первую команду «Краснодара» он провел 119 матчей и забил 23 мяча.

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