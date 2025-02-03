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13:12, 3 февраля 2025Мир

В ЕС назвали Китай победителем в будущей торговой войне с США

Глава дипломатии ЕС Каллас: Китай победит в будущей торговой войне с США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Vitaly Nevar / Reuters

Евросоюз (ЕС) готовится к будущей торговой войне США и Китая, победителем из которой скорее всего выйдет Пекин. С таким заявлением выступила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас, ее цитирует ТАСС.

«Мы слушали внимательно, и мы готовимся с нашей стороны. Но понятно, что нет победителей в торговой войне. Если ЕС и США начнут торговую войну, то единственный, кто будет смеяться, — это Китай», — заметила она.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что китайские власти надеются предотвратить начало глобальной торговой войны, вернувшись к тем договоренностям, которых удалось добиться во время первого президентского срока нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа.

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