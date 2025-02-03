Дубинский: Зеленский стал обычным гражданином после слов Карлсона и Келлога

Слова американского журналиста Такера Карлсона о диктатуре президента Украины Владимира Зеленского и заявления спецпосланника США по Украине Кита Келлога предвещают конец публичного имиджа украинского лидера и делают его обычным гражданином. Такое заявление сделал находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Заявление Такера о диктаторе Зеленском и Келлога о том, что выборы должны пройти вне зависимости от того, будет перемирие или нет, — это не только конец публичного имиджа Зеленского», — написал нардеп.

Он добавил, что слова Келлога и Карлсона являются сигналом европейским политикам о том, что Зеленский более нерукопожатен.

Ранее Дубинский заявил, что президент США Дональд Трамп заставит Зеленского провести выборы, чтобы он не принимал участия в обсуждении урегулирования конфликта. Депутат считает, что проведение выборов занимает важное место в риторике американского лидера и его спецпосланника по Украине.