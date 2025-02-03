В России оценили план Трампа по урегулированию конфликта на Украине за 100 дней

Сенатор Джабаров: План Трампа по Украине не учитывает позицию России

В России оценили план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине за 100 дней. Замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в своем Telegram обозначил, что он не учитывает позицию нашей страны.

Сенатор призвал не воспринимать всерьез опубликованный в западной прессе документ с указанием времени урегулирования конфликта.

«Так называемый стодневный план Трампа никак не учитывает позицию нашей страны, а, напротив, предполагает дальнейшую вооруженную поддержку киевского режима без международного признания конституционных территорий России», — заявил Джабаров.

По словам российского сенатора, для России главное — отстаивать условия, которые обозначил президент Владимир Путин.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что добиться прекращения огня и постоянного мира возможно в течение нескольких месяцев, а не лет. В конце января 2025 года ему было поручено урегулировать конфликт на Украине за 100 дней.

Ранее Путин выразил готовность России к переговорам, но с условием, что они должны основываться на реалиях, складывающихся на данный момент на фронте.