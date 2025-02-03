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15:42, 3 февраля 2025Мир

В США заявили о скором окончании военной помощи Украине

Экономист Сакс выразил уверенность в скором прекращении США военной помощи Киеву
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США в скором времени прекратят военную и экономическую помощь Украине, что позволит завершить вооруженный конфликт. На это понадеялся американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета в Нью-Йорке профессор Джеффри Сакс в интервью газете Berliner Zeitung.

«Да, я полагаю, что война вскоре будет закончена. Я не думаю, что США будут и дальше вооружать или финансировать Украину. Это не в интересах США. Это не в интересах Украины и не в интересах Европы. Эта война должна быть закончена. Ее можно было избежать», — рассказал исследователь.

Сакс также уточнил, что конфликт на Украине продолжается по вине американских спецслужб, которые лоббируют продолжение боевых действий. Однако он допустил, что президенту США Дональду Трампу получится урегулировать ситуацию.

Ранее Джеффри Сакс заявил, что США следует прекратить попытку расширить НАТО. Экономист уточнил, что считает нужным остановить расширение НАТО за счет Украины и Грузии, а также призвал вернуться к соглашениям с Россией в сфере ядерной безопасности и контроля над вооружениями.

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