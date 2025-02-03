СВР: В НАТО планируют обнародовать сведения о присвоении Зеленским $ 1,5 млрд

В штаб-квартире НАТО планируют обнародовать сведения о присвоении украинским лидером Владимиром Зеленским и его командой 1,5 миллиарда долларов, выделенных Киеву на вооружения. Подробности плана Североатлантического альянса по дискредитации Зеленского опубликовала Служба внешней разведки (СВР) России, сообщает РИА Новости.

«Планируется, в частности, обнародовать сведения о присвоении лично "президентом" и членами его команды только из средств, предназначенных на закупку боеприпасов, более 1,5 миллиарда долларов», — заявили в СВР.

Помимо этого, планируется раскрыть схему вывода украинским лидером и его окружением за границу денежного довольствия 130 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые ложно числятся живыми.

Ранее в СВР сообщили, что страны Запада все больше приходят к идее начать переговоры с Россией по конфликту на Украине и его постепенному урегулированию. Однако из-за «просроченного» срока Зеленского страны Североатлантического альянса все больше думают о «проведении псевдодемократических выборов», чтобы привести к власти в Киеве новое руководство.