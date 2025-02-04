Люди старше 70 лет рассказали о своей сексуальной жизни

Женщины и мужчины, поддерживающие сексуальную активность после 70 лет, рассказали о своей интимной жизни. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие люди рассказали, что их интимная жизнь стала лучше, но период восстановления после полового контакта увеличился.

После 44 лет с одной и той же женщиной близость и эмоциональная связь только растут. Нам обоим по 81 году, и принимать приходится не только «Виагру», но и «Тайленол» — из-за болей и спазмов. Моя жена принимает противовоспалительные препараты. Мы не торопимся, цель смещается от оргазмов, они просто случаются по ходу дела. Цель в том, чтобы с помощью удовольствия ощутить любовь, единство. olddawg43 пользователь Reddit

Еще один мужчина признался, что им с женой около 80 лет, но они продолжают заниматься сексом раз в неделю.

Я также мастурбирую, но научился делать это без эякуляции, потому что она меня истощает. Я все еще люблю секс, но больше не чувствую, что он мне необходим SeriousNep2nian пользователь Reddit

Также одна из женщин призналась, что секса у нее больше, чем было когда-либо в браке, и она часто ходит на вечеринки со своими сверстниками и людьми старше себя.

В этом возрасте мы научились принимать свое тело, уверены в себе в постели (ну, во всяком случае, я), не боимся заявлять о желаниях. 30-летние, с которыми я была, находят все это возбуждающим. Очевидно, не все из них, но я постоянно получаю от них сообщения в дейтинговом приложении и хожу на свидания. Даже с 27-летними! GrannysGotGame пользовательница Reddit

Ранее мужчины и женщины, которые научились справляться с бессонницей, рассказали о своем опыте в сети. Так, один из пользователей заявил, что выбирает слово, например, «пианино», и начинает пытаться придумать как можно больше слов на все его буквы начиная с первой.