На Украине описали сценарий ухода Зеленского в отставку

«Страна.ua»: В России и США активно лоббируют вопрос об отставке Зеленского

В России и США активно лоббируют вопрос об отставке президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В этом направлении уже идет активная лоббистская деятельность. И не только со стороны России и связанных с ней сил. Продвигают в Вашингтоне тему смены власти в Украине и многочисленные внутриполитические противники Зеленского», — утверждают журналисты. Они добавили, что президент Соединенных Штатов не очень дорожит украинским лидером, и может согласиться на его отставку, если этого потребует Кремль.

Авторы статьи также отмечают, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть осуществлено по трехэтапной схеме «перемирие-выборы-подписание мирного соглашения новой властью».

При этом отмечается, что такой сценарий является не единственной схемой транзита власти в стране. «Страна» также называет возможной отставку Зеленского из-за несогласия с мирным планом Трампа, после которой исполняющим обязанности президента станет спикер Верховной Рады. По данным издания, в таком случае это сделает не действующий председатель украинского парламента Руслан Стефанчук, а другая фигура, которую выберут из числа депутатов накануне отставки Зеленского.

