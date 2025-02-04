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12:23, 4 февраля 2025Ценности

Приянка Чопра в полупрозрачном платье без нижнего белья снялась для журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Alexi Lubomirski / Harper's Bazaar

Индийская актриса и фотомодель, победительница конкурса «Мисс мира — 2000» Приянка Чопра в откровенном образе снялась для мартовского номера журнала Harper’s Bazaar. Соответствующий материал появился на сайте издания.

42-летняя знаменитость позировала на фото для обложки в полупрозрачном платье бренда Fendi, украшенном блестящей вышивкой. При этом она отказалась от нижнего белья. В то же время артистка распустила волосы, сделала макияж в естественной цветовой гамме и надела ожерелье марки Bulgari.

Фото: Alexi Lubomirski / Harper's Bazaar

Кроме того, в рамках съемки она примерила муслиновую рубашку, юбку и хлопковый бюстгальтер Alberta Ferrett, а также надела облегающее нюдовое платье Fendi из шелка.

В ноябре 2024 года Чопра также снялась в нижнем белье и расстегнутых джинсах.

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