Раскрыто неожиданное место работы бывшего генсека НАТО

FT: Столтенберг неожиданно вернется на работу в правительство Норвегии

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг «неожиданно» вернется в правительство Норвегии на пост главы Минфина. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Столтенберг, занимавший пост премьер-министра Норвегии в 2000–2001 и 2005–2013 годах, во вторник станет министром финансов после того, как предыдущее коалиционное правительство в крупнейшем производителе нефти в Западной Европе распалось из-за спора по поводу энергетической политики ЕС», — приводит издание данные источников.

Предполагается, что новое место работы Столтенберга будет связано с возвращением президента США Дональда Трампа и угрозой введения им тарифов против стран Европы. Авторы материала напоминают, что бывший генсек альянса выстроил хорошие отношения с американским лидером и он может поспособствовать снижению напряжения между Вашингтоном и Брюсселем.

12 сентября прошлого года сообщалось, что Столтенберг после отставки с должности генсека НАТО станет председателем Мюнхенской конференции по безопасности. Его назначение ожидалось в феврале 2025 года.