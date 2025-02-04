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07:50, 4 февраля 2025Россия

В Дагестане три человека насмерть отравились угарным газом

В Кайтагском районе Дагестана три человека насмерть отравились угарным газом
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Кайтагском районе Дагестана три человека насмерть отравились угарным газом в частном доме. Об этом сообщил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, его слова приводит правительство в Telegram-канале.

Жертвами отравления стали два молодых человека в возрасте 17 лет и один в возрасте 21 года. Врачи оперативно прибыли на место происшествия, но спасти пострадавших не смогли.

«В этом частном доме было установлено несертифицированное газопотребляющее оборудование — камин (иностранного производства)», — говорится в сообщении.

Абдулмуслимов обратился к жителям Дагестана и призвал их проверить газовое оборудование в своих домах. Отравление, как он отметил, происходит незаметно, так как опасный газ не имеет цвета и запаха.

29 января семь человек отравились угарным газом в Казани. Всего отравились семь человек: четверо детей, в том числе младенец, и трое взрослых. Всех пострадавших госпитализировали.

ЖЗЛ
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