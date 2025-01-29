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11:54, 29 января 2025Россия

В России произошло массовое отравление угарным газом

В Казани семь человек отравились угарным газом
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

В Казани семь человек отравились угарным газом. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Казани».

ЧП произошло в одном из домов по улице Зорге. Всего отравились семь человек: четверо детей, в том числе младенец, и трое взрослых. Всех пострадавших госпитализировали.

По данным канала, к случившемуся привело нарушение правил использования газового оборудования.

Ранее аналогичный случай произошел в Нижегородской области. Там угарным газом отравилась семья из пяти человек. Предварительно, к этому привела неисправность газовой колонки.

ЖЗЛ
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