В России произошло массовое отравление угарным газом

В Казани семь человек отравились угарным газом

В Казани семь человек отравились угарным газом. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Казани».

ЧП произошло в одном из домов по улице Зорге. Всего отравились семь человек: четверо детей, в том числе младенец, и трое взрослых. Всех пострадавших госпитализировали.

По данным канала, к случившемуся привело нарушение правил использования газового оборудования.

Ранее аналогичный случай произошел в Нижегородской области. Там угарным газом отравилась семья из пяти человек. Предварительно, к этому привела неисправность газовой колонки.