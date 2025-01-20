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15:00, 20 января 2025Россия

В России пять человек отравились угарным газом

В Нижегородской области семья из пяти человек отравилась угарным газом
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «СУ СК России по Нижегородской области»

В Нижегородской области семья из пяти человек отравилась угарным газом. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

ЧП произошло в Лысковском районе. Семья из пятерых человек отмечала праздник, во время чего в полном составе почувствовала себя плохо. Среди пострадавших — двое детей четырех и девяти лет.

По предварительным данным, к отравлению привела неисправность газовой колонки, в которой образовалась обратная тяга.

Ранее похожий случай произошел в Петербурге, где трое детей попали в реанимацию. Медики выяснили, что девочки 14 и 16 лет, а также 11-летний мальчик отравились угарным газом.

ЖЗЛ
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