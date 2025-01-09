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13:41, 9 января 2025Россия

В России трое детей попали в реанимацию из-за отравления угарным газом

В Петербурге трое детей попали в реанимацию из-за отравления угарным газом
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге трое детей отравились угарным газом, в результате чего они оказались в реанимации. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По его информации, пострадали две девочки 14 и 16 лет и один мальчик 11 лет. Их госпитализировали из квартиры в Невском районе города. Предварительно, утечка газа произошла из-за неисправной газовой колонки.

Согласно последним данным, детей уже перевели из отделения реанимации в обычную палату, их состояние врачи оценивают как стабильное. Когда колонку осматривали газовики, все показатели были в норме, рассказала мать пострадавших. Она в момент случившегося находилась на работе.

Ранее в Нижегородской области семья с четырьмя детьми в возрасте от 9 до 17 лет отравилась угарным газом. Причиной случившегося стала неисправность вентиляции, из-за чего газ скопился в доме.

ЖЗЛ
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