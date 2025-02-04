В ЕС заявили о готовности к «жестким» переговорам с США

Фон дер Ляйен: ЕС будет готов к жестким переговорам с США

Европейский союз (ЕС) будет готов к жестким переговорам с США для защиты своих интересов. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

«Многое поставлено на карту с обеих сторон. Здесь и в США есть рабочие места, предприятия, отрасли промышленности, которые зависят от трансатлантического партнерства. Мы будем готовы к жестким переговорам там, где это необходимо. Мы также ясно дадим понять, что всегда будем защищать наши собственные интересы», — сказала она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что сейчас Брюсселю необходимо признать изменившиеся реалии мировой политики. По ее словам, представление о том, что мир по-прежнему стремится к «гиперглобализации», устарело.

Ранее член Совфеда Алексей Пушков оценил угрозы фон дер Ляйен в адрес Вашингтона. «Эта решимость — напускная. Схлестнуться с [президентом США Дональдом] Трампом — это не евромелюзгой манипулировать», — сказал политик.