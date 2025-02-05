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12:50, 5 февраля 2025Россия

Армия России нанесла удар по украинским военным аэродромам

Минобороны отчиталось об ударах по объектам военной инфраструктуры Украины
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России нанесла новые удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом говорится в сводке о событиях в зоне спецоперации, опубликованной Минобороны.

Целями ударов стали украинские военные аэродромы, места хранения и подготовки к запуски беспилотников, лагеря подготовки военных специалистов Вооруженных сил Украины.

Помимо этого, российским дальнобойным оружием были поражены 157 районов скопления живой силы и военной техники ВСУ, отметили в министерстве.

5 февраля Минобороны также сообщило о взятии населенного пункта Новомлынск Харьковской области. Контроль над ним установили военнослужащие Западной группировки российских войск.

ЖЗЛ
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