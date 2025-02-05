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11:57, 5 февраля 2025Экономика

Euroclear определился со сроками и суммой второго платежа для Украины

Euroclear: Платеж в европейский фонд для Украины переведут в марте 2025 года
Кирилл Луцюк

Фото: Reuters

В марте 2025 года депозитарий Euroclear намерен совершить второй платеж в европейский фонд для Украины. Об этом сообщило «Интерфакс» со ссылкой на отчет компании.

Сумма данного транша составит около двух миллиардов евро. Первый платеж в 1,55 миллиарда имел место в июле 2024 года.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев прошлого года доходы от замороженных российских активов на площадке Euroclear составили около 5,15 миллиарда евро. Из этой суммы 1,27 миллиарда евро ушли на оплату налоговых отчислений властям Бельгии, где и находится эта площадка. По данным на октябрь 2024 года на счету депозитария находились заблокированные российские активы на 176 миллиардов евро.

По словам главы Euroclear Валери Урбен, изъятие замороженных активов России может негативно сказаться на международной финансовой системе из-за российских контрмер.

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