Названы районы Москвы с сильнее всего подешевевшими новостройками

BnMAP.pro: Ясенево стало районом-лидером по снижению цен на новостройки в Москве

По итогам января Ясенево оказался районом-лидером по темпам снижения цены квадратного метра в новостройках среди локаций Старой Москвы. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на данные платформы bnMAP.pro.

Средняя стоимость «квадрата» в Ясенево снизилась на 13,4 процента относительно декабря и достигла 227,8 тысячи рублей. По словам экспертов, лидерство этого района связано с тем, что продажи ведутся в единственном проекте: любые колебания в нем сразу отражаются на общей картине.

Второе место занял Донской район со снижением на 6,7 процента, до 711,8 тысячи рублей, а третье — Ростокино, где метр подешевел на три процента, до 573,3 тысячи рублей. В пятерку лидеров также вошли Крылатское (минус 2,3 процента, до 588,7 тысячи) и Ярославский район (минус 2,1 процента, до 317,2 тысячи).

Ранее стали известны районы, в которых жилье подорожало сильнее всего. Первое место занял Северный округ.