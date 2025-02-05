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10:27, 5 февраля 2025Экономика

Названы самые проблемные квартиры Москвы для продажи

Риелтор Рыжикова: Квартиры с отказниками при приватизации сложно продать
Мария Черкасова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Некоторые квартиры на вторичном рынке Москвы могут стать непростым вызовом при продаже. Сложные случаи «Ленте.ру» перечислила руководитель отдела продаж агентства недвижимости «ОГРК» Наталья Рыжикова.

Один из таких сложных случаев — квартиры с отказниками при приватизации. Если кто-то из бывших жильцов отказался от своей доли в пользу другого члена семьи, за ним сохраняется право пожизненного проживания. В результате новый собственник может неожиданно получить «соседа», которого не получится выселить даже через суд, объяснила эксперт.

Еще одна категория «сложных» квартир — объекты, где собственники не выделили доли несовершеннолетним детям. Сделку незаконной здесь могут признать органы опеки. Покупателю придется либо доказывать свою добросовестность, либо возвращать квартиру назад.

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Риски несут и квартиры, где один из жильцов находился в местах лишения свободы. Формально такой человек сохраняет право собственности и может попытаться оспорить сделку после освобождения. Проблемными могут быть и квартиры, купленные в браке, если после развода супруги не оформили соглашение о разделе имущества. Продать квартиру без этого документа не получится, а споры бывших супругов могут растянуться на месяцы.

Непростыми в продаже являются и квартиры с незаконными перепланировками. Если изменения не узаконены, банк может отказать в выдаче ипотеки. Новому владельцу придется самостоятельно делать в квартире ремонт, возвращая ее к нормальному состоянию.

В 2025 году средний срок продажи вторичного жилья увеличился более чем на треть (до 35 процентов). Сильнее всего срок продажи вырос в Красноярске, Челябинске, Краснодаре, Самаре.

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