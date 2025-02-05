Пьяный мужчина залез на водопад, упал лицом на камни и попал на видео

Daily Mail: Пьяный мужчина залез на водопад в Великобритании и упал на камни

Пьяный мужчина залез на водопад в графстве Ланкашир, Великобритания, и упал лицом на камни. Инцидент попал на видео, которое публикует Daily Mail.

Уточняется, что 39-летний Мэтт Хорсфолл приехал на музыкальный фестиваль Beat-Herder. Во время прогулки с друзьями он проигнорировал запрещающие знаки и забрался на шестиметровый водопад.

На записи слышно, как приятели подбадривали его, однако на обратном пути британец поскользнулся и рухнул на камни. Хорсфолл оказался обездвижен на несколько минут, а также получил ушибы спины и запястья.

Британец признался, что он «еле выжил». «Было очень больно, и я очень переживал, но, к счастью, через несколько минут я смог ходить, — рассказал он. — Мне действительно следовало бы пойти в больницу, мое запястье все еще болит».