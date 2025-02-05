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13:24, 5 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин с ножом расправился с якобы оскорбившим его подростком и был осужден

Суд в Липецке приговорил мужчину, расправившегося с подростком, к 17 годам
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Липецке суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы за расправу над якобы оскорбившим его 17-летним подростком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 105 УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Кроме того, на скамье подсудимых оказался его сообщник. Второй фигурант обвиняется по части 2 статьи 316 УК РФ («Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления») и части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Так, его сообщник получил пять лет заключения.

Как установил суд, 13 октября 2024 года осужденный, будучи в нетрезвом состоянии, встретил потерпевшего и ошибочно решил, что тот является одним из ранее оскорбивших его подростков. Он ударил юношу ножом в грудь. От полученного удара молодой человек лишился жизни. Расправившись с ним, злоумышленник скрылся с места преступления и выбросил нож. После этого он пришел к знакомому и попросил имитировать нападение для того, чтобы создать видимость получения им ранения при необходимой самообороне. Тот трижды ударил его ножом в грудную клетку, а потом вызвал скорую помощь.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали 44-летнего местного жителя, выстрелившего в продавца в магазине.

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