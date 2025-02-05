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08:43, 5 февраля 2025Силовые структуры

Российского чемпиона легкоатлета Марка Толстихина задержали за серию краж и грабежей

Чемпиона России по легкой атлетике Толстихина задержали за кражи и грабежи
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве задержали многократного чемпиона России по легкой атлетике, находившегося несколько лет в федеральном розыске. Об этом в среду, 5 февраля, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, речь идет о Марке Толстихине — мастере спорта из Смоленской области, которого в 2017 году осудили по статьям о краже и грабеже в крупном размере. В последний раз его задержали за кражу в 2019 году мобильного телефона у жительницы Москвы. Его приговорили к обязательным работам, но легкоатлет скрылся и после был объявлен в федеральных розыск. Задержать его удалось на станции метро «Тимирязевская», после того как полицейские решили проверить у него документы.

8 сентября сообщалось, что бойца смешанных единоборств (ММА) Эраджа Мискиншоева задержали за избиение мужчины в Москве.

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