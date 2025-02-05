СБУ заявила о 500 подозреваемых в поджогах военкоматов на Украине

СБУ сообщила почти о 500 подозреваемых в поджогах военкоматов на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о 500 подозреваемых в поджогах военкоматов и автомобилей военных на Украине. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, все они готовили «теракты со взрывчаткой» у вышеперечисленных объектов. Всего сообщается о 497 человеках. СБУ работала в этом вопросе вместе с Национальной полицией.

Ранее в столице Эстонии — Таллине — неизвестные подожгли ресторан украинской кухни «Слава Украине» (внесен Минюстом в перечень нацистских символов и лозунгов). Сообщается, что внутри было разбито окно и подожжены внутренние помещения.