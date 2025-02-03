В Таллине подожгли второй украинский ресторан за неделю

В Таллине неизвестные подожгли склад украинского ресторана Faina Ukraina

В Таллине неизвестные подожгли склад украинского ресторана Faina Ukraina. Сообщение опубликовано на странице заведения в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Этой ночью склад подожгли. С самого утра работали на месте с пожарными инспекторами и полицией. Сомнений в умышленных действиях нет», — рассказала администрация. В сообщении отмечается, что инцидент стал вторым поджогом украинского ресторана в городе за неделю.

Как рассказали в заведении, в ночь на 3 февраля неизвестные сначала выломали ворота складского помещения, а затем подожгли его. По предварительным данным, сумма ущерба составляет 13-15 тысяч евро и может увеличиться. Руководство ресторана заявило о якобы намеренных поджогах украинских заведений в Эстонии.

В ночь на 31 января неизвестные в Таллине подожгли ресторан украинской кухни «Слава Украине» (внесен Минюстом в перечень нацистских символов и лозунгов). Департамент полиции и погранохраны сообщил эстонским СМИ, что в здании было разбито окно и подожжены внутренние помещения.