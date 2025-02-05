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09:51, 5 февраля 2025Россия

Участвовавший в чеченской кампании российский боец СВО сравнил два конфликта

Боец ВС РФ Кочевник: Чеченская кампания в сравнении с СВО — легкий конфликт
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Чеченская кампания не может быть сравнима со специальной военной операцией (СВО). Так военные действия прошлого и настоящего оценил участвовавший в обоих конфликтах боец Вооруженных сил (ВС) России с позывным Кочевник, его сравнение приводит портал «Северный край».

По словам военнослужащего, эти два конфликта отличаются по интенсивности и используемым в них средствам. Кочевник отмечает, что по прибытии в зону СВО понял, что военного опыта после Чечни ему не хватает. Войну в Чечне он сравнил с легким конфликтом.

«Понял, что всему заново нужно учиться. Совсем все по-другому: тогда, если сравнивать, был, можно сказать, легкий вооруженный конфликт», — поделился мнением военнослужащий. При этом он подчеркнул, что армия девяностых находилась в состоянии, уступающем нынешнему положению ВС.

Кочевник добавил, что в ходе СВО уже успел освоить новые специальности, так как успел побывать и штурмовиком, и артиллеристом.

Ранее сообщалось, что бывший российский спецназовец Иса Гаджиев отправился в зону СВО с ребенком на руках.

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