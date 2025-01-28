Появились подробности об уехавшем на СВО с ребенком на руках бойце

Daily Storm: Военный уехал на СВО с ребенком, у которого выявили заражение крови

Бывший спецназовец Иса Гаджиев отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине с ребенком на руках. По пути у дочери бойца выявили заражение крови, пишет Daily Storm.

По данным издания, в 2024 году россиянин принял решение взять грудного ребенка с собой на СВО после того, как узнал, что жена ушла из семьи. По его словам, дочку не с кем было оставить, а сдавать ее в детский дом, как советовало командование, он не смог.

По пути к подразделению, где служил Гаджиев, ребенку стало плохо. Он доставил дочь в больницу Владикавказа, где ей поставили диагноз — «заражение крови». «Когда пришли анализы, врач сказал, что мы вовремя успели. Исход мог быть очень нехорошим. Срочно сделали операцию и переливание крови», — вспомнил россиянин.

После того, как ребенок получил медицинскую помощь, военный принял решение дальше двигаться в сторону фронта. Гаджиев рассказал, что первую ночь в Бердянске они провели в машине, а на следующий день боец 136-й мотострелковой бригады приютил их в частном доме близ города Токмака. Там они провели несколько месяцев, налаживали быт.

Со слов участника СВО, у дочери постоянно резались зубы, из-за чего поднималась температура, и ему приходилось возить ее по врачам в разных населенных пунктах. Он вспомнил, что помочь ему с ребенком отзывались сослуживцы, сменяя его на посту родителя.

Первое время ходил с ребятами на задания. Где разгружать машину, где разнорабочка — некому было идти. И в бой один раз пошел, но солдат, что был со мной, донес до командира мой случай. Тот меня развернул и больше в бой не пускал. Участник СВО Иса Гаджиев

По словам военного, первое время девочка играла с патронами, а потом люди стали помогать и приносить игрушки, детскую одежду и другую помощь ребенку.

Вскоре им пришлось переехать из-за постоянных бомбардировок. Но и второй дом, в который они въехали, уничтожило снарядом. По словам бойца, им приходилось жить с ребенком, в том числе в блиндаже.

Как пишет издание, однажды при переезде в город машина Гаджиева попала под обстрел HIMARS и во время неудачного маневра врезалась в преграду. Отец с дочкой спрятались в овраге. Со слов военного, их спас проезжавший мимо на бронетранспортере водитель.

Осенью 2024 года командование предоставило Гаджиеву отпуск. На сегодняшний день он покинул зону СВО и проходит службу в воинской части.