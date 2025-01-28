Россиянин отправился на СВО с ребенком

Daily Storm: Бывший спецназовец Иса Гаджиев отправился на СВО с ребенком

Бывший спецназовец Иса Гаджиев отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине с ребенком. Об этом сообщает Daily Storm.

Как пишет издание, в сентябре 2023 года у россиянина родилась дочь, пока он сам находился на передовой. На СВО мужчина был ранен. В мае 2024 года во время реабилитации он получил от незнакомого человека новости о жене и дочери.

«Мне звонит совсем чужой человек, говорит: ваш ребенок находится в горах. В месте, где тяжело жить и взрослому человеку. Думал, шутит, может. Спрашиваю, что она там делает? Не знаю», — рассказал Гаджиев, добавив, что этому предшествовали ссоры с женой.

По его словам, мать оставила дочь со своей сестрой и уехала работать в Москву. Тем временем командир настаивал, чтобы военнослужащий вернулся в зону СВО, чтобы его не объявили в розыск как дезертира, а ребенка якобы посоветовал сдать в детский дом на время службы. Тогда россиянин принял решение вернуться в свое подразделение с ребенком на руках.

Как пишет издание, в зоне СВО отец и дочь сменили много мест жительства — окрестности Токмака, где им предоставили дом, подвергавшийся частым бомбардировкам, поэтому им пришлось переехать. Но и второй дом, в который они въехали, уничтожило снарядом. Со слов бойца, им приходилось жить с ребенком в том числе в блиндаже.

В октябре 2024 года представители военной прокуратуры приехали за семьей Гаджиевых в зону СВО. Командование выдало ему боевое распоряжение и предоставило отпуск. Сейчас глава семейства проходит службу в воинской части.

Ранее сообщалось о волонтере с Урала, которая отправилась на фронт с младенцем, чтобы отвезти российским бойцам гуманитарную помощь.