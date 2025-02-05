Уничтожение колонны украинского спецназа из техники НАТО под Курском попало на видео

Shot: Под Курском уничтожена колонна спецназа ВСУ из техники НАТО

Под Курском была уничтожена колонна спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) на технике НАТО. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала Shot.

По информации издания, бронированные машины ВСУ были замечены российскими операторами дронов-разведчиков, после чего в небо были подняты ударные дроны, которые и нанесли технике поражение. Shot уточняет, что среди подбитой техники спецназа были машины MRAP MaxxPro и танк Т-64.

Уничтожение боевых машин попало на видео, снятое камерами FPV-дронов. На кадрах видно, как дроны на скорости пикируют на украинскую технику, а бойцы ВСУ разбегаются от техники в разные стороны.

Ранее участвовавший в чеченской кампании российский боец спецоперации сравнил два конфликта.