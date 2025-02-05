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10:58, 5 февраля 2025Россия

Уничтожение колонны украинского спецназа из техники НАТО под Курском попало на видео

Shot: Под Курском уничтожена колонна спецназа ВСУ из техники НАТО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Под Курском была уничтожена колонна спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) на технике НАТО. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала Shot.

По информации издания, бронированные машины ВСУ были замечены российскими операторами дронов-разведчиков, после чего в небо были подняты ударные дроны, которые и нанесли технике поражение. Shot уточняет, что среди подбитой техники спецназа были машины MRAP MaxxPro и танк Т-64.

Уничтожение боевых машин попало на видео, снятое камерами FPV-дронов. На кадрах видно, как дроны на скорости пикируют на украинскую технику, а бойцы ВСУ разбегаются от техники в разные стороны.

Ранее участвовавший в чеченской кампании российский боец спецоперации сравнил два конфликта.

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